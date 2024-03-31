طلعت فنكوش.. أحمد موسى: مصر تعرضت لحملات ممنهجة قبل 10 سنوات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كانت تتعرض لموجة إرهابية قبل 10 سنوات، معقبا: "الموجة دي اتنست".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مش ناسيين الإرهابي اللي قتل 14 واحد على كوبري أبو العلا، ومش ناسيين برضو عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، ولا ناسيين اغتيال الشهيد هشام بركات عند بيته في مصر الجديدة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "مصر كانت تتعرض لحملات ممنهجة قبل 10 سنوات، وجميعها طلعت فنكوش".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "الناس كانت بتقول إن الرئيس السيسي مش هيكمل سنة ولا اتنين، ولكن بفضل الله داخلين على ولاية جديدة".

