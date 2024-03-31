أحمد موسى: احترام حق الإنسان شعار الرئيس السيسي في بناء مراكز الإصلاح

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحا أن لفظ السجون تم إلغاؤه واستُبدل بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي ضمن خطة التطوير والتغيير، تم بناء مراكز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان، وبدر، وأخيم، وسوهاج، ووادي النطرون، وغيرها من المراكز بالجمهورية".

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح تحتوي على خدمات طبية متكاملة لعلاج النزلاء، موضحا أن اسم سجين تغير وأصبح نزيل بمراكز الإصلاح.

وأوضح أن السجون كانت متهالكة، وألغيت وأصبحت من الماضي، وبناء مراكز جديدة بمفهوم رئيس وقائد مصر تحت شعار "احترام حق الإنسان".