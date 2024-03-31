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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج عن عهد الرئيس السيسي: خلص مصر من الإخوان

سمير فرج
سمير فرج

عرض الإعلامي أحمد موسى،  خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلما تسجيليا تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

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وقال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن أهم ما فعله الرئيس السيسي خلال 10 سنوات ماضية هو القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: "بعد 50 سنة التاريخ هيقول إن الرئيس السيسي خلصنا من الإخوان وإلا هنكون زي أفغانستان".

 

وأشار إلى أن السياسة الحكيمة التي اتبعت أدت لعدم توريط مصر في حرب بسبب تهديد سيناء، الآن نرى ما يحدث في غزة وما تريده إسرائيل من تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين لسيناء.

وتابع: "طول ما الجيش قوي تصبح مصر قوية ولكن إذا ضعف الجيش تصبح الدولة ضعيفة، وترسيم حدودنا البحرية يعني جعل لمصر أكبر حقل بترول في البحر المتوسط وهو حقل ظهر، مع الاكتشافات المقبلة".


وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ مصر تصبح الاتجاهات الاستراتيجية للدولة مهددة، متابعا نحن سعداء بما تم في العشر سنوات التي قادها الرئيس السيسي.

 

وتابع أن ما فعله الرئيس السيسي من تكوين جيش قوي يعد انفتاحا عسكريا واستيراد أحدث الأسلحة البحرية والجوية والبرية من كل الدول (روسيا – الصين – إيطاليا – فرنسا).

سمير فرج أحمد موسى

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