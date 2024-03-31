عضو أمناء الحوار الوطني لـ الرئيس السيسي: الشعب المصري معك.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".



وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس السيسي كان واضحا منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أن الرئيس السيسي تعامل بشفافية مع كل المصريين وقال لهم الحقيقة كاملة عن وضع الدولة المصرية، موضحا أن الرئيس السيسي وهو يبني الداخل المصري كان يتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، ورسخ فكرة العروبة القائمة على الشراكة والاستقرار؛ للحفاظ على الامن القومي العربي.



وأشار إلى أن هناك بصمة لحالة الانفتاح في مجال الإعلام وهناك حريات مسئولة ومفتوحة، موجها رسالة للرئيس السيسي، قائلا: "واصل مسيرتك والشعب المصري معك، وما حدث في عهدك ما كان ليحدث لولا أنك تمتلك قلبا قويا".

واسترسل أن الرئيس السيسي أنجز في ملف الإسكان وانتقل بالعمران المصري من 6 لـ14%، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة أعادت الاعتبار للريف المصري وإحياء المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

