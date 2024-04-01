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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بأحياء الثغر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

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‏‎أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد ٧  قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يوم ( ١ أبريل) قافلة طبية بوحدة أبيس ١٠ بنطاق حي وسط.

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وتقام أيضًا يومي (٢-٣ أبريل) قافلة طبية بوحدة  قرداحي بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي (١٤-١٥)قافلة طبية بوحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (١٦-١٧ أبريل) قافلة طبية بوحدة بغداد بنطاق  حي العامرية، ويومي (٢١-٢٢ أبريل) قافلة طبية بوحدة بنجر ٧ بنطاق مركز ومدينة برج العرب وأيضًا يومي (٢٣-٢٤ أبريل) قافلة بوحدة بنجر ٢٠ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتختتم مديرية الصحة شهر أبريل بقافلة طبية يومي (٣٠ أبريل- ١ مايو) بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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