ميناء الإسكندرية يستقبل الباخرة السياحية "Astoria Grand "

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الباخرة السياحية "Astoria Grand " استوريا جراند الروسية الجنسية والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة.

وقام مسؤولوا العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والاثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال بالإضافة للعروض الفنية الفلكلورية والتنورة التي نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية و القاهرة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.

ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتوفير كافة سبل الدعم للوفود السياحية خلال زيارة

المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وشدد مسئولو ميناء الاسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة و كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.