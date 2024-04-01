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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق: أداء الزمالك أمام مودرن فيوتشر غير مقنع

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في الكونفدرالية الإفريقية.


وقال "رضا عبدالعال" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " الزمالك لم يظهر بالمستوى المنتظر منه على الرغم من فوزه على مودرن فيوتشر".

 

وأضاف: "تشكيل الزمالك لم يختلف عن تشكيل مواجهة الأهلي باستثناء غياب عبدالله السعيد بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية، وتواجد أحمد حمدي بدلا منه".


واختتم: "أحمد حمدي قدم مباراة جيدة على الرغم من أنه لم يشارك في مركزه الأساسي".

وفاز الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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