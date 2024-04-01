عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: الأهلي يقترب من الصعود لنصف النهائي بدوري الأبطال

الأهلي و سيمبا التنزاني
الأهلي و سيمبا التنزاني

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي دخل مواجهة سيمبا التنزاني بشكل جيد ولم يتحدث مطلقا عن الظروف في ظل غياب أكثر من لاعب وأيضا ظروف السفر وحالة الإجهاد، مشيرًا إلى أن الأداء في الملعب تأثر بهذه الأمور، لكن الفريق الأحمر كان موفقًا وحسم اللقاء لصالحه وهي خطوة جيدة من أجل الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كولر اختار التكتيك الأمثل لخوض لقاء سيمبا، ولعب على التحولات الهجومية، و مصطفى شوبير تألق في الذود عن مرماه".

وواصل: "هناك بعض الثغرات الدفاعية خصوصا من العمق والمفترض أن يتم تلافيها مستقبلا، لكن المدرب السويسري لعب بشكل جيدًا، ونجح في الانتصار رغم الظروف المصاحبة للمباراة من غيابات وارهاق والطقس".

وتابع: "أتمنى أن يتم عمل حساب جيدًا لفريق سيمبا في لقاء الإياب، لابد أن يكون هناك حرص من لاعبي الأهلي، وتسجيل أكثر من هدف، لقتل المباراة، خصوصا أن نتيجة الـ1-0 (دمها تقيل)".

وختم: "بكل تأكيد لدي ثقة كبيرة في حسم بطاقة الصعود لنصف النهائي".

ضياء السيد مارسيل كولر الأهلى سيمبا التنزاني كولر مصطفى شوبير المدرب السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

موضوعات متعلقة

نجم الكرة المصرية السابق: أداء الزمالك أمام مودرن فيوتشر غير مقنع

إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني

إعلامي يكشف مفاجأة في عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

مفاجأة بشأن تجديد علي معلول للنادى الأهلي

إعلامي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة بلعيد

لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ كولر للتغلب على سيمبا في مباراة العودة

ضياء السيد: كولر أدار مباراة سيمبا بشكل جيد.. ومصطفى شوبير حارس متميز

لاعب الزمالك السابق: استبعاد لاعبي القلعة البيضاء من المنتخب لغز كبير

ترشيحاتنا

وزير النقل: دعم أسطول القابضة للنقل البحري والبري بـ100 أتوبيس جديد

شبانة: كنت أتمنى أن يفسر بيراميدز قصة رمضان صبحي بوضوح

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال حرق كل مباني مجمع الشفاء.. ويصعب التعامل مع الجثث

من قال ببدعة الصلاة على النبي في استراحة التراويح.. الإفتاء ترد

شاهد.. شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة زعيم حماس إسماعيل هنية

بالقانون .. حظر تصدير المواد الخطرة دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ