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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد لروسيا.. الكونجرس الأمريكي يكشف نية واشنطن إرسال صواريخ باليستية إلى أوكرانيا

صواريخ أمريكية
صواريخ أمريكية

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر، إن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يعتزم طرح مشروع قانون المساعدات لـ أوكرانيا للتصويت عليه في أبريل.

وأوضح تورنر في تصريحات لتلفزيون سي بي إس: "لقد أوضح جونسون أنه يدعم أوكرانيا بشكل مباشر إلىالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقد أدلى بهذه التصريحات علنًا، وإلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وقد أدلى جونسون بتصريحات واضحة للغاية قائلا إن مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا سيحظى بدعم ساحق في الكونجرس، وسنضع مشروع قانون على مكتب بايدن".

وسُئل تيرنر عما إذا كان التشريع الحالي سيحتاج إلى تعديل إما ليشمل القروض التي يتعين على أوكرانيا تسديدها أو تضمين بنود حول أمن الحدود للحصول على الموافقة، قائلا: "هناك بالفعل دعم كبير وقوي للغاية بين الجمهوريين للمشروع".

وأضاف: "مع تحرك هذه الحزمة من المساعدات إلى أوكرانيا، ستكون هناك بالتأكيد بعض المناقشات، في كل من مجلسي الشيوخ والنواب". 

وتابع: "لقد أجريت مناقشات حول الحدود نفسها، وبالتأكيد كانت هناك مناقشات حول الطريقة التي يتم بها تنظيم المساعدات الإنسانية غير العسكرية إلى أوكرانيا".

وأشار رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تقترب من إعطاء الضوء الأخضر لتوريد صواريخ ATACMS الباليستية إلى أوكرانيا.

وقال: "نحن بحاجة إلى منحهم أنظمة أسلحة أطول مدى، لقد كان البيت الأبيض مترددًا في القيام بذلك، وقد دعا الكونجرس إلى ذلك، كما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ذلك أيضا"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية على وشك توفير صواريخ ATACMS بعيدة المدي إلى أوكرانيا.

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