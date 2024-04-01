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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنا متفقين إننا ننومه ونسرقه | نص اعترافات المتهمة بقتل القائد اليمني

صدى البلد

كشف نص تحقيقات قضية مقتل المسئول العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي، مفاجآت عديدة، حيث أدلت المتهمة سهير عبدالحليم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات القضية.

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نص اعترافات المتهمة بقتل المسئول العسكري اليمني

حصل موقع صدى البلد على نص إعترافات المتهمة سهير عبدالحليم، 16 سنة ربة منزل، والتي قررت في اعترافاتها «أنا كنت قاعدة أنا وعبدالرحمن - جوزي عرفي - عند أبويا في المنيب في الجيزة ويوم الخميس جت إسراء اللي هي «دينا» عندنا وهي أصلا اختي من أمي وصاحبها رمضان ودخلوا قعدوا في الصالة ودينا قالتلي عايزاكي في حوار ورمضان قعد في الصالة لف سيجارة حشيش وقعد يشربها هو وأبويا وعبده كان قاعد في الصالة التانية روحت أنا ناديت دينا ودخلنا الأوضة وقولتلها في ايه قالتلي في واحد صاحبي اتعرفت عليه وهنروح نفتشه، قولت لها مين ده قالتلي لا متعرفهوش ده سعودي لسه متعرفه عليه وقالتلي هنروح نحط له منوم ونفتشه ورمضان يستنانا في الشارع قولتلها عبده مش هيرضى أروح لوحدي روحنا طلعنا من الأوضة روحنا لعبده أنا وهي وأنا ناديت رمضان.

وتابعت المتهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني، قالولي ساعتها ده واحد هيتحط له منوم وسألتهم المنوم ده هيعمل حاجة، قالولي لا مش هيعمل إنتي بس خليكي معاها، قولت لهم خلاص هنروح انا وعبده قالي ساعتها ماشي والكلام كان قدام عبده وقولت لعبده وهو مكنش راضي لحد ما اقنعته إني هروح لوحدي لو مش جاي معايا لحد ما اتفقنا إن إحنا الأربعة نروح عشان نحط له المنوم ونفتشه وناخد الحاجة اللي في الشقة ونزلنا إحنا الأربعة وكانت الساعة 12 بالليل واحنا ماشيين عشان نركب التوك توك دينا قالت هنروح عنده البيت أنا وهي نحط له المنوم في أي حاجة يشربها عشان ينام ورمضان وعبده هيبقوا واقفين تحت عشان ياخدوا مفاتيح العربية ويمشوا بيها وإحنا هنركب تاكسي ونمشي وراهم واتفقنا على كده.

وأكملت المتهم بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني، روحنا ركبنا توك توك لحد سلم المنيب وسبنا عبده ورمضان يجوا ورانا واحنا ركبنا تاكسي وبعد ما ركبنا دينا كلمت الراجل وادتهوني عشان مكنتش فاهمة حاجة وقولت له ابعتلي على الواتس عشان مش فاهمة وبعت العنوان واللوكيشن وبعتلنا فيديو ليه وهو داخل العمارة وبيضغط على الأسانسير الدور العاشر وبعدين التاكسي وصلنا ونزلنا جبنا سجاير من الكشك ورنينا عليه على الموبايل وقولناله الباب مقفول قال: انا نازل لكم وفتح الباب وخدنا وطلعنا ولما طلعنا قلعنا البلوزات التقيلة وقعدنا بالتي شيرتات الكات، وبنطلونات جينز وهو كان لابس بنطلون وبلوفر وقعدنا في الصالة وكان حاطط إزازة ويسكي على الترابيزة وعصير وقعدنا شغلنا أغاني على التليفون ودينا قامت رقصت وبعدين أنا قمت رقصت وهو قام رقص معايا وكان بيزنق عليا وهو بيرقص وبعدها دينا قالت له عايزة تلج ودخلت المطبخ.

وأضافت المتهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني، بعدها هو دخل ورا دينا المطبخ روحت طلعت المنوم وحطيته في الكوباية وقلبت الكوباية بإيدي وهو خرج بالتلج هو ودينا وشرب الكوباية ودينا عملت نفسها بتشرب وبعدين هو صب ويسكي تاني في الكوباية وقام دخل الأوضة دينا حطت منوم تاني في الكوباية وقلبتهم بصباعها وادتني كيس المنوم وهو شرب الكوباية وبعدها رمضان رن وكلمها وقفل، وبعدها داخ وقال أنا داخل انام وبعدها رمضان وعبده طلعوا الشقة.

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