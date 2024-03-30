سايبهم يعملوا ما بدالهم | تحقيقات موسعة مع قهوجي في السلام

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع صاحب مقهى ألقى القبض عليه بسبب تقديمه شيشة للأطفال داخل المقهى الخاص به وتحريض الأطفال على ذلك في السلام.



وجاء في أقوال صاحب المقهى المتهم أمام النيابة إنه لا يعرف الأطفال الذين تواجدوا داخل المقهى و لا يقوم بتحريض الأطفال على تدخين الشيشة.





كما أن العاملين في المقهى الخاص به يقدمون الشيشة لأي زبون يطلبها دون تمييز ويقدمها لجميع الزبائن داخل المقهى.





البداية ..





عندما ألقى رجال الأمن في القاهرة، القبض على صاحب مقهى في السلامة منطقة اسبيكو، وهو ما أزعج أهالي المنطقة بسبب قيام الأطفال بتدخين الشيشة في المقهى.





وعلى الفور، تمكن رجال الأمن من القبض على صاحب المقهى، والذي تبين أنه لا يمتلك رخصة لإدارة المحل، كما أنه يقدم الشيشة للزبائن بدون تمييز، ومنهم عدد كبير من الأطفال.