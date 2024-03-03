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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان عايز ينام معانا.. مفاجأة مثيرة في أقوال منة بتحقيقات جريمة اللواء اليمني..خاص

المتهمون
المتهمون

أحالت النيابة العامة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء واستمعت النيابة الي اقوال المتهمة الثانية 

 

نص اقوال المتهمة الثانية

س / ما هو تحديدا الأدوار التي قمتم بالاتفاق عليها ؟
ج | احنـا اتفقنـا مـع بعـض عـلـى انـي انـا و اسـراء هنطلـع البيـت عنـده ونحطلـه المنـوم لحـد
مينــام ونسـرقه ونســـرق البيـت ونــزل بالحاجـة ورمضـان وعبـد الـرحمن هيبقـوا واقفـين تحـت البيـت واســـــــراء هتحـدفلهم المفتـاح عشـان ياخـدوا العربيـة واحنـا هناخـد تاكسي وهنمشي وراهم 
 


س ، وهل اتفقتم على إزهاق روح المجني عليه آنذاك ؟
ج /لا احنا لحد ما نفذنا السرقة متفقناش على أنه هنخلص عليه
س ، وما هي كيفية تحصل المتهمة اسراء على رقم هاتف المجني عليه ؟
ج /هـي إسـراء قلتلـه انـه قابلتـه فـي اليـوم الـي قبليـه عـلـى كــوبري قصـر النيـل واتفـق
معاهـا انـه هيقابلهـا يـوم الخميس وتجيـب معاهـا واحـدة تانيـة عشـان نـسـهـر معــاه فعشان كده جت وخدتني واتفقنا كلنا على انه نعمل كده 


س/ وما هو الحوار الذي دار بين المتهمة اسراء صابر وبين المجني عليه انذاك ؟
ج هـي كلمتـه فـي التلفـون بـــس مفهمـتش منـه حاجـة فـادتني التلفـون فـانـا مفهمـتش
فقلته ابعتلي اللوكيشن على الواتس وقفلت .
س : وهل قام المجني عليه بإرسال العنوان لكما ؟
ج ايـوه هـو بعـت عـلـى تليفــون اســـــراء اللوكيشـن والعنــوان فـي شـارع العشـرين الثلاثينـي
عمارة كوكو ان اس وبعت فيديو ليه وهو طالع الشقة .
س : وهل توجهتهم انذاك لذلك العنوان ؟
ج | ايوه احنا وصلنا وحاسبنا السواق 
س : واين مكثتما عقب دخولكم الشقة برفقته ؟


ج | احنا قعدنا في الصالة .
س : وما هو سبب قيام المجني عليه بدعوتكما للجلوس برفقته ؟
ج هو كان عايزيسهر معانا ونرقص وينام معانا في الآخر.
س : وهل كان هناك اتفاق بينكما على ذلك ؟
ج معـرفش إذا كـان متفـق مـع اســــراء علـى حاجـة ولا لا هـي اســــراء قلتلـي انـه الفلـوس
الي هنسرقها هنقسمها كلنا مع بعض .
س : وما التصرف الذي بدرمنكما انذاك عقب دلوفكما لتلك العين ؟
ج هـو احنـا قلعنـا البلـوفرات التقيلـة الـي كنـا لابسـنها وقعـدنا بالكـات وبـالجنز
وبعـديـن اســراء شـغلت علـى موبايـل الراجـل السـعودي ده اغــاني وقعـدت تـرقص وبعـدين
انا قمت رقصت والراجل قام رقص معايا .
س ، وهل استطالت يد المجني عليه لاحد مواطن عفتك انذاك ؟
ج /لا ممسكنيش هو كان بيرقص بس معايا 

س : وهل تناول ذلك الكأس انذاك ؟
منه وتحط بإيديها بالكباية وبعدين شلته في جيبها على طوول .
ج | ايوه هو شرب الكوباية الي حطينا فيها المنوم .
س : وهل بدأت آثار المنوم بالظهور على المجني عليه ؟
ج - ايوه هو بدأ ينعس ويكون عايز 
س : وهل استكفيتم بذلك انذاك حتى تشرعوا في تنفيذ مخططكم ؟
ج الا احنا احطيناله منوم في كوباية تانية .
س / وكيف ذلك ؟
ج هـو صـب لنفسـه مـن زجـاج الويسكي كبابـة وقـام دخـل الأودة فقامـت اسـراء حطـت
من المنوم ثاني في الكباية وقلبته بصباعها واديتني الكيس 

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