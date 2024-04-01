190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

مع بداية شهر أبريل وقرب انتهاء شهر رمضان، شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 هبوطًا ملحوظًا في بعض الأنواع بينما استقرت أسعار أنواع أخرى منها، فاستقرت أسعار اللحوم البلدي عند مستويات 350 جنيهًا إلى 440 جنيهًا في محلات الجزارة.

استقرار الجملي وهبوط البرازيلي

ورغم أن أسعار اللحوم تختلف من محافظة لأخرى وبحسب نوعية القطعية الخاصة بها، فسجلت أسعار اللحم البرازيلي البقري انخفاضًا ملحوظًا من 310 إلى 330 جنيهًا أمس الأحد 31 مارس 2024 إلى 295 إلى 310 جنيهات اليوم الإثنين 1 إبريل بواقع انخفاض قرابة الـ20 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي 390 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو اللحم الهندي 280 جنيهًا للمفروم و 390 جنيهًا للكندوز، واللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 310 جنيهات بانخفاض 20 جنيهًا عن أسعار أمس.

إلى جانب ذلك، استقرت أسعار اللحم الجملي والضأن البرقي والكبدة في الأسواق حيث بلغ سعر كيلو اللحم الجملي 300 إلى 350 جنيهًا، والكبدة البلدي 430 جنيهًا والكبدة الكندوز 400 جنيه والضأن البرقي 450 جنيهًا.

كما تراجع سعر كيلو البتلو بعظم اليوم الإثنين 12 جنيهًا حيث بلغ 376 جنيهًا، فيما انخفض سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم إلى 385 جنيهًا بواقع قرابة الـ15 جنيها عن سعره أمس.

أرخص مكان للشراء

يمكنك شراء اللحوم اليوم الإثنين 1 إبريل 2024 من أرخص مكان للبيع وهو منافذ وزارة الزراعة التي أعلنت عن أسعار اللحوم اليوم وهي كالتالي:

سعر كيلو اللحم البرازيلي البقري 190 إلى 250 جنيها مصري.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 280 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 300 إلى 350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البلدي الطازج 300 جنيه تقريبًا.

سعر كيلو اللحم الضأن 280 جنيهًا تقريبًا.

سعر كيلو عرق الفلتو قرابة 420 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلجي 300 إلى 350 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الضأن 290 جنيهًا.

ويأتي الانخفاض الملحوظ في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان نتيجة تدخل الحكومة المصرية لضبط أسعار السوق من خلال زيادة الإنتاجية عبر مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها. كما ساهمت منافذ وزارة الزراعة والوات المسلحة والداخلية والتموين بشكل فعال في خفض الأسعار بشكل فعال وزيادة إقبال المواطنين عليها نظرًا لجودتها وسعرها المناسب.