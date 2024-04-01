برلماني لبناني: لا نعرف النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي حتى الآن

قال الدكتور عبدالرحمن البزري، النائب في البرلمان اللبناني، إن كل شيء متوقع مع الاحتلال الإسرائيلي لأن كل نواياه عدوانية في الأساس وخلال المرحلة التي كان بها نوع من الحرب المحدودة جغرافيا بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي رأينا اعتداءات خرجت خارج الجنوب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مباشر بيروت" الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتداءات وصلت إلى بعلبك والبقاء وبعض القذائف بمناطق بجبل لبنان، موضحا أن مساحة العدوان الإسرائيلي من الممكن أن تكون بأي منطقة.

وتابع أنه من الواضح أن المقاومة في لبنان تلتزم إلى حد ما بالرد المحدود حتى لا يتوسع نطاق الاشتباك، ولكن لا أحد يعرف النوايا الحقيقة للعدو الإسرائيلي وحكومته كما أن التصعيد ينذر بتفاقم الوضع.