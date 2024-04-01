حزب الله يعلن شن 8 هجمات صاروخية خطيرة على مواقع إسرائيلية |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه نفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه 6 هجمات صاروخية استهدفت القطاع الشرقي للحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، كالتالي:

الساعة 12:15 استهداف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

الساعة 13:45 تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.

الساعة 15:45 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

الساعة 15:45 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 17:00 استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 23:10 استهداف قوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها.

وأضاف حزب الله أيضا، أنه نفد هجمتان هاروخيتان على القطاع الغربي للحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، كالتالي: