حزب الله: استهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة





أعلن حزب الله استهدافه موقع المالكية بصواريخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.



وسبق أن شن الحزب هجومًا أول هذا الصباح.

وأمس أعلنت المقاومة في لبنان، أنّ مقاوميها شنّوا هجوماً جوياً ‏باستخدام مُسيّراتٍ انقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في مستوطنة “يعرا”، وأصابوا أهدافهم.

كما ‏استهدفوا ‌‌‌‏موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ “بركان” وأصابوه إصابةً مباشرة.



وبالأسلحة الصاروخية، استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقاعدة خربة ‏ماعر ، مؤكّدين إصابتها بشكلٍ مباشر.



واستهدفوا مبنىً يتموضع فيه ‏جنود الاحتلال ‏في مستوطنة “أدميت” بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصاباتٍ مؤكدة.