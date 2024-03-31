حزب الله: استهدفنا ثكنة لقوات الاحتلال في راميم ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

أعلن حزب الله أنه قصف ثكنة راميم بقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه سقط صاروخين في مرتفعات راميم عند الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك فيما يقوم الاحتلال بقصف مدفعي على محيط بلدة حولا ووادي السلوقي جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن الاحتلال يستهدف بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون و رشقات رشاشة غزيرة من مستوطنة المطلة



وسبق واعترف الاحتلال بشنه سلسلة مكثفة من الضربات الجوية على وادي السلوقي في جنوب لبنان، وذلك بعد اعتراف نادر منها بتنفيذ عملية خاصة على الحدود.



ويتبادل «حزب الله» إطلاق النار عبر حدود لبنان الجنوبية مع قوات إسرائيلية.

