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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

قرارات حكومية عاجلة.. تراجع الدواجن والبيض 15% وهذه أسعارهما غدا

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض بدء من الغد- صورة أرشيفية

فجر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مفاجأة سارة للمواطنين من خلال استعراضه تقريرًا أعده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأكد خلاله انخفاض أسعار الدواجن والبيض من 10% إلى 15% بدءً من صباح غد الثلاثاء.

مبادرة لخفض الأسعار

يأتي ذلك وفقًا لمبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن التي تهدف إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض أسعار الدواجن والبيض.

وتلبية لجهود الحكومة في خفض أسعار السلع وتقديم كافة التيسيرات المتاحة لرفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، أشار السيد القصير إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أعلن عن هذه المبادرة أمس الأحد خلال اجتماعه مع وزير الزراعة بحضور ممثلي الجهات المعنية والشركات المتخصصة.

وبناءً على هذه المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة ليكون 85 جنيهًا و 95 جنيهًا بحد أقصى في المحال التجارية وهو ما يعني أنها ستنخفض صباح الغد 21 جنيهًا عن سعرها اليوم الذي بلغ 116 جنيهًا.

انخفاض سعر البيض

وأكد (القصير) أن خفض الأسعار سيشمل أيضًا كرتونة البيض لتصل إلى 145 جنيهًا بحد أقصى في المحال التجارية، وذلك بانخفاض قرابة الـ10 جنيهات عن سعرها اليوم بالأسواق الذي يتراوح بين 148 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

وأوضح وزير الزراعة أن هذه الأسعار سيتم تطبيقها بدءً من صباح غد الثلاثاء 2 إبريل الجاري، مضيفًا أن هذا الانخفاض ما هو إلا مرحلة أولى من خفض أسعار الدواجن والبيض في ظل استمرار الجهود الكثيفة لتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وتواصل أسعار الدواجن الانخفاض اليوم 1 إبريل 2024  بعدما تخطت حاجز الـ120 جنيهًا بأول أيام شهر رمضان حيث بلغت 87 جنيهًا في المزرعة؛ و 116 جنيهًا في المحال التجارية. كما بلغت أسعار باقي أنواع الدواجن للمستهلك ما يلي:

  • سعر كيلو الفراخ الأمهات 87 جنيهًا.
  • سعر كيلو الفراخ الساسو (الفراخ الحمراء) 115 جنيهًا.
  • سعر كيلو الفراخ البلدي 87 جنيهًا.
  • سعر كيلو البانيه من 200 إلى 250 جنيهًا.
  • سعر كيلو الوراك من 90 إلى 105 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبد والقوانص من 90 إلى 100 جنيهًا.
  • سعر كيلو الأجنحة من 45 إلى 60 جنيهًا.

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فهي:

  • سعر كرتونة البيض الأبيض من 146 إلى 155 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض الأحمر من 148 إلى 155 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض البلدي من 160 جنيهًا.
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