المحكمة العراقية العليا ترد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان

قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الإثنين، رد دعوى إلغاء جلسة البرلمان "الجولة الأولى" لانتخاب رئيس البرلمان والتي تقدم خلالها المرشحان شعلان الكريم وسالم العيساوي.

وقال مصدر مطلع لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن القرار يعني أن المحكمة ردت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص، حيث سيكون البرلمان ملزما باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.

وأضاف المصدر، أنه بذلك يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح لآخرين وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.