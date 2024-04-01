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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الإسكندرية: المشدد 5 سنوات لمتهمين باستعراض القوة واستخدام العنف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و" م.م.ح" بالسجن 5 سنوات غيابيا ، عما السند إليهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة ، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بتعدي المتهمين على المجني عليه وإصابة بدائرة القسم.

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وكشفت التحقيقات، عن أنه علي اثر بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الحضرة بدائرة القسم، بين كل من " م.ح.ال" ونجله " م.م.ح" حال حملهم الأسلحة البيضاء وحال تواجد المجني عليه " م.ع.ا" بائع خردوات، افتعلوا معه مشادة كلامية، وقاموا بالتعدي علي المجني عليه وعلي نجله مما أدى إلى إصابتهما، وقد أسفر عن الواقعة بث الرعب والفزع في قلوب الأهالي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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