محافظ قنا يستعرض تطبيق منظومة الضرائب العقارية الإلكتروني

استعرض اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عدد من الضوابط المالية وآلية تسجيل الإقرارات الضريبية وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني كأحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب.

جاء ذلك خلال استقباله نصر سيد مصطفى، وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، حيث تم التأكيد على التعاون المستمر بين محافظة قنا ومصلحة الضرائب العقارية، في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد.

و قال نصر سيد مصطفى، وكيل وزارة الضرائب العقارية بـ قنا ، إن القطاع نجح فى تطوير منظومة العمل الإداري والقضاء علي كافة المعوقات التي تعترض العمل فنيا وماليا و إداريا.

وتابع مصطفى، والعمل علي إنشاء منظومة بيانات حديثة تهدف إلي مواكبة التحديث والتطوير، لإعطاء المعلومات عن الضريبة العقارية بسهولة ويسر، و زيادة الوعي الضريبي لدي المأموريات والممولين المتعاملين معها لمد جسور الثقة بينهما.

وأشار وكيل وزارة الضرائب العقارية بـ قنا ، إلى أن ذلك ينعكس بآثار إيجابية لصالح العمل و زيادة الالتزام الطوعي للممولين، من خلال عقد دورات توعيه عن الضريبة العقارية.