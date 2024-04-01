ناقد فني: دراما «المتحدة» نجحت في تقديم «فانتازيا الواقعية» عبر مسلسل جودر

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني إنَّ أهم العناصر الفنية التي ميزت مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، تتمثل في أن الشركات المنتجة مع فريق العمل كانوا على استعداد كامل ومحترف، موضحًا أنَّ المسلسل تمّ كتابته منذ عام مما أتاح فرصة الاستعداد الشامل له.

وأضاف «الكيلاني»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الخبرات الكثيرة لشركة المتحدة في الجرافيك أدت إلى ظهور الصورة باحترافية في جودة وتحسينها مقارنة بالأعوام الماضية، مما حقق الواقعية والصدق في الكادر ما يسمى بـ«فانتازيا واقعية».

وتابع الناقد الفني أنَّ دراما المتحدة برمضان 2024، قدمت أعمالا متنوعة مما حقق موسما ناجحا في مصر والوطن العربي، من خلال مجموعة من الفنانين المؤهلين لعمل احترافي درامي مختلف، بالإضافة إلى الكلاسيك والديكورات والتصوير خارج مصر وداخلها مما أدى إلى انجذاب الناس لهذه الأعمال.

