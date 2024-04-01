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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة خير الله عن جودر : يرتفع بعظمة الخيال المصنوع

جودر
جودر

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في مسلسل جودر ، والذي يخوض من خلاله الفنان ياسر جلال الماراثون الرمضاني . 

 

وقالت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها علي موقع فيسبوك : منذ إن كان مسلسل ألف ليلة يقدم في الإذاعة بصوت الرائعة الراحلة زوزو نبيل ، وكانت عذوبة الصوت وجمال الحكاية التي ينسجها طاهر ابو فاشا، تعتمد بشكل كبير علي المستمع الذي يكمل رسم الصورة بقدرته علي التخيل ورسم السخصيات والأحداث، قد يساعده في ذلك المؤثرات السمعية، والأداء الصوتي للممثلين، ولكن كان الخيال دائما مايتفوق علي السرد ، وعندما تحولت ألف ليلة إلى مسلسل تليفزيوني جاهد المخرج الراحل فهمي عبد الحميد ، في الاستعانة بمقدرته التي سبقت قدرات الكمبيوتر والذكاء الصناعي، في خلق صورة مناسبة للأحداث التي يغلب عليها الخيال البشري الذي لا يحده حدود . 

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وأضافت ماجدة خير الله : اما حلقات جودر، التي بخرجها اسلام خيري عن سيناريو انور عبد المغيث، فهي ترتفع بعظمة الخيال المصنوع لتقترب او تتفوق احيانا علي قدرة المتفرج العادي علي التخيل وخلق مرادف بصري للحكايه، التي يبدع في تقديمها ياسر جلال (شهريار/ جودر)  وشقيقه وليد فواز، ياسر الطوبجي، محمود البزاوي،عبد العزيز مخيون، ياسمين رئيس، نور، ولايزال الصراع قائما  والمتعه مستمره.

جودر الناقدة ماجدة خير الله فهمي عبد الحميد ماجدة خير الله مسلسل جودر ياسر جلال ياسمين رئيس ياسر الطوبجي

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