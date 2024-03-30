ماجدة خير الله: سلمي أبو ضيف موفقة في أعلى نسبة مشاهدة lخاص

عبرت الناقدة ماجدة خير الله عن اعجابها بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة ، والذي عرض خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم .

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أري أن سلمي أبو ضيف كان موفقة في أولي تجاربها في عالم البطولة المطلقة ، سواء من حيث الشكل أو المضمون .

وتابعت ماجدة خير الله : سلمي أبو ضيف استطاعت ان تقدم الشخصية بشكل صحيح ، وكانت انفعالاتها وادائها مضبوطين .

تدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.