ماجدة خيرالله: مسلسل «الحشاشين» الأفضل خلال رمضان.. و«صلة رحم» و«أعلي نسبة مشاهدة» مُميزان

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن اختيارها لأفضل الأعمال الدرامية التي عرضت خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم.

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: مسلسل الحشاشين هو الأفضل حتي النصف الأول من شهر رمضان الكريم ، وذلك لعدة عوامل ، لعل ابرزها جودة السيناريو والاخراج بالاضافة الي الانتاج الضخم .

وتابعت ماجدة خير الله : مسلسل الحشاشين من الأعمال الهامة ، والتي لا تحدث في الدراما إلا كل عدة سنوات ، فهو ذو طبيعة خاصة .

واستكملت ماجدة خير الله حديثها قائلة : هناك عدد من الاعمال المميزة التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم وانتهي عرضها علي الشاشة مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان ، وهم صلة رحم من بطولة اياد نصار ، ومسلسل أعلي نسبة مشاهدة من بطولة سلمي أبو ضيف .