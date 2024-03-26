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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين تكشف عن رأيها في أعلى نسبة مشاهدة

صدى البلد

أشادت الفنانة إلهام شاهين بمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة ” ، والذي عرض خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم. 

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها علي موقع انستجرام : الحلقه الأخيرة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة رائعة .. الموضوع مهم جدا .. السوشيال ميديا التي خربت الحياة لاستخدامها بشكل غلط .. و تأثيرها على الشباب و المجتمع كله .. موضوع جدید و مهم .. يدق ناقوس خطر .. و الحقيقة مشهد المحکمة و حوار الفنان الرائع محمد محمود أعطى رسالة هامة جدا للمجتمع برافو الكاتبه سمر طاهر .. و المخرجه الرائعه ياسمين كامل .. و كل الفنانين المشاركين فى العمل أدوا أدوارهم على أعلى مستوى من الأداء و يستحقون الإشاده جميعا . مبروووووووووووك عليك. 

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة الأخيرة.. الحكم على سلمى أبو ضيف بالسجن عاما

أحمد بدير ضيف آخر حلقات "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

 

أعلى نسبة مشاهدة إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين رمضان الكريم سلمى ابو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

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