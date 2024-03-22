الحشاشين يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit خلال الأيام الماضية بعد عرض 11 حلقة شملت الكثير من أحداثه.

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watchit مسلسل لحظة غضب الذي يعرض عبر الانترنت فقط، ومن بعده مسلسل المعلم.

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، وقوع معارك حامية بين قوات جنود حسن الصباح وجيش السلطان.

وتمكن جنود حسن الصباح بمعاونة خارجية من هزيمة جيش السلطان وقتل قائدهم بعد معركة الليل القوية التي بدأت بإطلاق السهام النارية على جيش المقدمة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.