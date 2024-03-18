ماجدة خير الله: أشغال شقة نموذج للكوميديا كما يجب أن تكون

عبرت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في مسلسل أشغال شقة، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقالت ماجدة خير الله: أشغال شقة نموذج للكوميديا كما يجب ان تكون، تعتمد علي الموقف الذي يقدم بكل جدية ولكنه يثير الضحك، المسلسل يؤكد ذكاء وموهبة هشام ماجد الذي يفاجئك من حين لآخر بأداء متلون ومختلف ويثير البهجة في كل مرة، تنضم أسماء جلال الي ممثلات الكوميديا الجميلات دون الاعتماد علي شكل معيوب او ثقل في الحجم يصبح مادة الاضحاك الوحيدة، اسماء بأداء طبيعي متزن تكون مع هشام واحدا من احلي الثنائيات الكوميدية لهذا العام ينضم اليهما مصطفي غريب، بأداء يبتعد عن الابتذال والافتعال وحتي محمد عبد العظيم ( بتاع جمبري مزارع) بيقدم اداء متناغم مع المجموعة رغم ملامحه الجادة جدا.

وتابعت ماجدة خير الله: العمل الكوميدي المحترم يحتاج الى مؤلف يفهم صعوبة خلق موقف مضحك بدون مبالغة ولا هزل وابتذال وبدون أن يضطر ممثل لتلعيب وسطه واردافه.

"أشغال شقة" من تأليف الثنائي شيرين وخالد، واخراج خالد دياب.