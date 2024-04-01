أحمد عمر هاشم يكشف فضل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنها أيام مهمة في الشهر الكريم.

وأضاف أحمد عمر هاشم، مقدم برنامج يوميات الرسول، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أواخر أيام شهر رمضان فرصة كبيرة يجب اغتنامها ومن قصر في الأيام الماضية من شهر رمضان عليه اغتنام العشر الأواخر.

في السياق نفسه أشار أحمد عمر هاشم، الى ان سورة الحجرات جاءت منبهة إلى مقام النبي ومكانته والتأدب معه، بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ.

واستكمل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن تلك الآيات نزلت في المؤمنين لكي يعلموا مقام النبي وقدره والتأدب معه في الحديث.