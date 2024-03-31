هل يجوز قطع الاعتكاف والعودة مرة أخرى؟.. أحمد عمر هاشم يرد.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حكم قطع الاعتكاف والعودة مرة أخرى.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "يوميات الرسول"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا مانع أن يقطع الشخص الاعتكاف بعض الوقت ويعود إليه مرة ثانية يجوز ذلك".

وأضاف: "سيدنا رسول الله كان معتكفا ذات مرة وجائته إحدى أمهات المؤمنين وهي السيدة صفية رضي الله عنها ولما خرجت خرج معها يودعها من أدبه العالي وملاطفته لأمهات المؤمنين وزوجاته، واحتراما لها وحبا حتى وصل إلى باب المسجد".

وتابع: "بينما الرسول واقف معها على باب المسجد إذا برجلين يمران عليهما ولما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معه أسرعا في المشي فناداهما الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها على على رِسلكما، إنما هي صفية بنت حيي"، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغَ الدم، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شيئًا".

وأكد أنه يجوز زيارة المعتكف لمدة قليلة ثم العودة مرة أخرى للاعتكاف، موضحا أنه لا مانع من قطع الاعتكاف بعض الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته السيدة صفية رضي الله عنها، فلما خرجت خرج معها يودعها من أدبه ولطفه مع أمهات المؤمنين.

