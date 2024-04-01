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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مسابقات القرآن.. طلب عاجل من أحمد عمر هاشم لرجال الأعمال

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب القرآن ويتلو القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم.

وطالب أحمد عمر هاشم، مقدم برنامج يوميات الرسول، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن رجال الأعمال والقادرين بعمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم، مستدركا أنه :"ستذكرون ما أقول لكم في هذا الأمر".


وأشار أحمد عمر هاشم، الى ان سورة الحجرات جاءت منبهة إلى مقام النبي ومكانته والتأدب معه، بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ.
واستكمل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن تلك الآيات نزلت في المؤمنين لكي يعلموا مقام النبي وقدره والتأدب معه في الحديث.

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