دعت على إيناس الدغيدي وفطرت رمضان بالديسكو.. تصريحات مثيرة لـ ميار الببلاوي| ماذا قالت؟

أثارت الفنانة ميار الببلاوي حالة من الجدل الواسع بتصريحاتها التليفزيونية، بينما حلت ضيفه في إحدى البرامج التليفزيونية، فماذا قالت؟

دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم



قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها دعت على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو، موضحة: «مكنتش عاوزة أعمل كل المشاهد دي في فيلم ديسكو، ولا كنت عاوزة ألبس مايوه.. ومكنتش عاوزة مشهد عمرو عبدالجليل ولا مشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وأنا الحمد لله اتحجبت فمش عايزة حاجة زي كدة تتعرض...

مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي، المشهد ده ميصحش ولا يليق برمضان، كنت عندي 19 سنة وفرحانة إني بشتغل في التمثيل وبشتغل قدام نجلاء فتحي وصلاح ذو الفقار رغم إني مكنتش أحلم أشوفهم حتى..»

وتابعت: «كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت انا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت التويلت وقفلت على وإيناس الدغيدي اتعصب علشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار علشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط علشان مفطرش وأضيع وقت..



نجلاء بدر أقنعتني أفطر في رمضان



كان لازم حد يقنعني بأني أفطر، وهنا نجلاء بدري اللي قنعتني، وهي إنسانة رائعة ولو قالتلي أرمي نفسك في النار هرمي، فجت وقالتلي يلا ياحبيبتي علشان تعملي المشهد، وأقنعتني إن رمضان مش بناكل فيه علشان نبقى زي الفقراء وافطري متخفيش الموضوع هيعدي».

نهاية جدل كتمان الشهادة بقضية وفاء مكي



علقت الفنانة ميار الببلاوي، على أزمة الفنانة وفاء مكي، وما أثير بشأن كتمانها للشهادة في تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين، وقالت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار:

«لم أكتم الشهادة لمدة 23 سنة، مكتمتش حاجة خالص، في فرق بين إني أكتم وإني أكون مش فاهمة...



منذ 23 سنة لم أكن كبيرة بشكل كافٍ، ومكنش في ايدي أي حاجة، ولا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر ولا كنت أقدر أوصلها وكان في تضارب في الأقوال مكنتش فاهماها، وساعتها كنت فاهمة غلط إنها بريئة".