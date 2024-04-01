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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

صدى البلد

يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، وتُعدّ هذه الإجازة من أهمّ الإجازات التي يحرص كثيرون على قضائها مع عائلاتهم وأصدقائهم.

لم يتم الإعلان رسميا عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، ولكن من المتوقع أن تبدأ الإجازة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة 12 أبريل 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن يوم السبت 13 أبريل 2024 هو يوم عطلة أسبوعية، لذلك قد يتم تعويضه بيوم إجازة إضافي، ليصبح عدد أيام الإجازة 5 أيام.

وينتظر العاملون بالدولة من موظفى الحكومة والقطاع الخاص، صدور قرار  رئيس مجلس الوزراء  خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

ويحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجرة في العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

موعد عيد الفطر 2024

أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر 2024، سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر إبريل المقبل 2024، ويحصل موظفو الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

صلاة عيد الفطر 2024

تقام صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

ترحيل إجازة عيد الفطر 2024 
ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الثالث من أيام العيد) إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطل الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية. وبذلك يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية إجازة لعيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024،  في محافظات ومدن مصر، وفق الحسابات الفلكية كالآتي:
القاهرة 5:59

الإسكندرية 6:02

الجيزة 5:58

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

السلوم 6:21

نويبع 5:45

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