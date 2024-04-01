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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

موعد أجازة عيد الفطر
موعد أجازة عيد الفطر

مع قرب نهاية شهر رمضان الكريم يبحث عدد كبير من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص والهيئات والوزارات المختلفة عن موعد إجازة “عيد الفطر” المبارك 2024 ليحصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

إجازة عيد الفطر 

موعد إجازة عيد الفطر 2024

ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد عيد الفطر 2024، سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر إبريل 2024، ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

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صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

ويأتي موعد اجازة عيد الفطر المبارك بعد نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل، وتبدأ أجازه عيد الفطر 2024 للموظفين من يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل وحتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل.

وسيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

وفقًا لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث، تكون صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في تمام الساعة 5:59 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مدبولي 

نوع من تخفيف العبء اليومي

وفي هذا الصدد قال الدكتور الحسين حسان،  خبير التنمية المحلية، أنه يحق لجميع الموظفين أن يحصلوا على إجازات، داخل العطلات الرسمية، عن طريق قرار من رئيس مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية، ولكن يحق للدولة أن تستعين بهم أثناء الإجازات، وذلك لأن هناك بعض الجهات الحيوية التي يكون من الصعب أن تستمر في الإجازة إذا تطلب العمل حينها.

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إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

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صرف معاشات إبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

وأوضح حسان ــ  في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أن الإجازات تعتبر نوعا من تخفيف العبء اليومي الموجود على المواطن المصري، معقبا: "تعتبر تلك الإجازات مدفوعة الأجر وغير مخصومة من راتب الموظف".

الدكتور الحسين حسان

الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام 

  • عيد الفطر المبارك يوافق إجازة يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.
  • عيد تحرير سيناء يوافق إجازة يوم الخميس 25 إبريل 2024.
  • عيد العمال يوافق إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
  • عيد الفصح القبطي يوافق إجازة يوم الأحد 5 مايو 2024.
  • عيد شم النسيم يوافق إجازة يوم الإثنين 6 مايو 2024.
  • إجازة يوم وقفة عرفات يوافق إجازة يوم السبت 15 يونيو 2024.
  • عيد الأضحى المبارك يوافق إجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك يوافق إجازة يوم الاثنين 17 يونيو 2024.
  • ثورة 30 يونيو يوافق إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  • رأس السنة الهجرية يوافق إجازة يوم الأحد 7 يوليو 2024.
  • عيد الثورة يوافق إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  • عيد المولد النبوي الشريف يوافق إجازة يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
  • عيد القوات المسلحة يوافق إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
عيد الفطر 
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