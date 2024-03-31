إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل أيام إجازة عيد الفطر المبارك،وعدد الأيام التي ستكون إجازة رسمية، وتفاصيل تطبيقها على القطاعين العام والخاص.

وقالت مذيعة صدى البلد أنه بعد قرب انتهاء شهر رمضان نحن على أعتاب إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ العطلات الرسمية يومي الجمعة والسبت 5 و6 أبريل، تليها إجازة عيد الفطر المبارك والتي تمتد من التاسع حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وتشمل هذه العطلات جميع موظفي الدولة وتكون مدفوعة وفقاً لقانون العمل المصري لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة،وفقًا لتصريحات المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

ويأتى موعد بداية الإجازة بعد نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل، وسوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا.