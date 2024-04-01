قطارات عيد الفطر الإضافية تحل أزمة السفر على خط القاهرة/أسوان.. اعرف المواعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية لعام 2024؛ لتسهيل حركة التنقل للمواطنين وخاصة الرحلات المتجهة إلى الوجه القبلي خلال عطلة عيد الفطر 2024.



وتبدأ الرحلات من يوم السبت المقبل، الموافق 6 أبريل وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

مواعيد قطارات العيد الإضافية على خط القاهرة/أسوان والعكس

1. قطار رقم 1940 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان: ينطلق من القاهرة في الساعة 21:50 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 10:10 صباحًا في اليوم التالي، يتم تشغيل هذا القطار من يوم السبت 6 أبريل وحتى يوم الخميس 18 أبريل.

2. قطار رقم 1941 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة: ينطلق من أسوان في الساعة 22:30 مساءً ويصل إلى القاهرة في الساعة 11:10 صباحًا في اليوم التالي، ويتم تشغيل هذا القطار من يوم الأحد 7 أبريل وحتى يوم الجمعة 19 أبريل.

3. قطار رقم 1942 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان: ينطلق من القاهرة في الساعة 18:30 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 07:05 صباحًا في اليوم التالي، ويتم تشغيل هذا القطار من يوم السبت 6 أبريل، وحتى يوم الخميس 18 أبريل.

4. قطار رقم 1943 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة: ينطلق من أسوان في الساعة 19:50 مساءً ويصل إلى القاهرة في الساعة 08:40 صباحًا في اليوم التالي، يتم تشغيل هذا القطار من يوم الأحد 7 أبريل، وحتى يوم الجمعة 19 أبريل.

5. قطار رقم 1944 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان: ينطلق من القاهرة في الساعة 00:40 منتصف الليل ويصل إلى أسوان في الساعة 13:45 ظهرًا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 7 أبريل وحتى يوم الجمعة 19 أبريل.

6. قطار رقم 1945 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة: ينطلق القطار من أسوان في الساعة 10:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة في الساعة 23:05 مساءً، ويتم تشغيل هذا القطار من يوم الإثنين 8 أبريل، وحتى يوم السبت 20 أبريل.

7. قطار رقم 1946 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان، ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 17:00 مساءًا ويصل إلى أسوان في الساعة 03:20 عصرًا في اليوم التالي، ويتم تشغيل هذا القطار يوم الاثنين 6 أبريل فقط.

8. قطار رقم 1947 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة: ينطلق القطار من أسوان في الساعة 9:00 صباحًا ويصل إلى القاهرة في الساعة 22:35 مساءً. يتم تشغيل هذا القطار يوم الجمعة الموافق 12 أبريل فقط.

طرق حجز تذاكر القطارات

توفر النقل إمكانية الدفع عبر الكارت الذكي لكل الفئات ويمكن للمواطن شرائه وحمله واستخدامه فى محطات القطارات المختلفة.

ويمكن للمواطنين دفع قيمة ذاكر القطارات عبر الفيزا والكروت الذكية خاصة بعد إتاحة ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة، والتي تكون موجودة في بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددهم إلى 54 محطة كمرحلة أولى.

- يمكن الحصول على التذكار من خلال شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

- الحجز الإلكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر لـ «الأندرويد»، و«الأيفون».

- يمكن الحجز عبر المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

طرق دفع تذاكر القطارات إلكترونيا

- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي «فوري - خالص» المنتشرين على مستوى الجمهورية.

- يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوم، وتتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية «كروت الإئتمان - كروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني «الـ POS» لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات حجز تذاكر القطارات اونلاين

- تبدأ أولى خطوات حجز تذاكر القطارات اونلاين من خلال الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد.

- اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.

- تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- اختيار رقم المقعد اسفل القائمة.

- سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالإيميل، أو يحولك لقاعدة بيانات لتدوين بياناتك الشخصية.

- الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.