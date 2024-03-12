من غير مجهود.. طرق حجز تذاكر القطارات| تفاصيل

يسعي العديد من المواطنين إلى اختيار القطارات وركوبها بشكل يومي باعتباره وسيلة مواصلات أرخص وأسرع وعليه تتعدد أنظمة الحصول على تذاكر القطارات ولكن يتجه الكثيرون إلى الكارت الذكي .

طرق حجز تذاكر القطارات



توفر النقل إمكانية الدفع عبر الكارت الذكي لكل الفئات حيث يمكن للمواطن شرائه وحمله واستخدامه فى محطات القطارات المختلفة.



ويمكن للمواطنين دفع قيمة ذاكر القطارات عبر الفيزا والكروت الذكية خاصة بعد إتاحة ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة، والتي تكون موجودة في بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددهم إلى 54 محطة كمرحلة أولى.

- يمكن الحصول علي التذكار من خلال شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.



- الحجز الإلكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر لـ «الأندرويد»، و«الأيفون».

- يمكن الحجز عبر المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

طرق دفع تذاكر القطارات إلكترونيا



- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي «فوري - خالص» المنتشرين على مستوى الجمهورية.

- يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوم، وتتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية «كروت الإئتمان - كروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني «الـ POS» لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.



خطوات حجز تذاكر القطارات اونلاين



- تبدء أولي خطوات حجز تذاكر القطارات اونلاين من خلال الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.

- ثم يقوم المواطن بعدها اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.

- تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- فى هذه الخطوة قم باختيار رقم المقعد اسفل القائمة.

- سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالإيميل، أو يحولك لقاعدة بيانات لتدوين بياناتك الشخصية.

- الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

