فى 5 دقائق.. طريقة حجز تذاكر القطار أونلاين

تسعي الدولة إلي تقديم جميع خدماتها بكل سهولة ويسر عبر الانترنت ومن بينها إمكانية حجز تذاكر القطار أونلاين دون الحاجة للذهاب لمحطة القطار أو الانتظار فى طوابير أمام شباك التذاكر .



ويمكن للمواطنين الراغبين في السفر عبر القطارات حجز تذاكر قطار أون لاين، من خلال تطبيق إلكتروني خصصته الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أجل هذا الغرض.

طرق حجز تذاكر القطار اونلاين

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكثر من طريقة لحجز تذاكر القطارات اتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب، والتي من بينها حجز تذاكر القطار اونلاين.

- تبدأ أولي خطوات حجز تذاكر القطار اونلاين من خلال الدخول إلى موقع الهيئة.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال الاسم.

- تتضمن خطوات حجز تذاكر القطار اونلاين إدخال الرقم القومي.

- كما تتضمن الخطوات إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

- يتم حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بـ 15 يومًا.

- إمكانية قيام الراكب منفردًا بحجز 4 تذاكر في اليوم الواحد.

- تستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية.

حجز تذاكر القطار أونلاين

وعبر خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطن حجز تذاكر القطار أونلاين عبر تطبيق هاتفي مخصص لحجز تذاكر القطارات أون لاين.

- تتضمن خطوات حجز تذاكر القطار أونلاين تحميل تطبيق الهاتف المحمول «قطارات مصر.. حجز واستعلام» من جوجل بلاي.

- بعد تحميل التطبيق يتم تسجيل الدخول.

- وفي هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب جديد.

- وفى هذه الخطوة يختار المواطن اختيار أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية.

- فى هذه الخطوة يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة.

طريقة حجز تذاكر القطار عبر تطبيق الهاتف

- بعد تسجيل الدخول علي أيقونة الحجز يتم تحديد بيانات الحجز، وتشمل: «محطتي القيام والوصول، وتاريخ السفر، والدرجة، وعدد المقاعد».

- سوف تظهر امامك بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

- فى هذه الخطوة يتم ادخال أسماء المسافرين والرقم القومي.

- كما تشمل الخطوات الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

- يقوم التطبيق بتحويل المستخدم إلى البنك لدفع قيمة التذكرة.

- اختيار نوع وسيلة السداد، وبيانات السداد.

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز والتي يتم إرسالها على البريد الإلكتروني.