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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وانت فى بيتك.. خطوات حجز تذاكر القطار أونلاين

تذاكر القطار
تذاكر القطار

تسعى الدولة إلى تقديم جميع خدماتها بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية حجز تذاكر القطار أونلاين دون الحاجة للذهاب لمحطة القطار أو الانتظار فى طوابير.

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حجز تذاكر القطارات من المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

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ويمكن للمواطنين الراغبين في السفر عبر القطارات حجز تذاكر قطار أون لاين، من خلال تطبيق إلكتروني خصصته الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة لهذا الغرض.

حجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع

وتمكن  الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين من الحصول على تذاكر السفر عبر منظومة الدفع الفوري، من خلال السوبر ماركت أو منافذ الدفع المختلفة.

وتتيح الهيئة إمكانية للحجز عبر منافذ الدفع على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي.

حجز تذاكر القطارات عن طريق الدفع الإلكتروني

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على تذاكر القطارات زيارة أي فرع لشركة فوري من منافذ ووكلاء البيع، والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية بدلا من الذهاب إلي محطة القطار.

ويمكن حجز تذاكر القطارات عبر الدفع الإلكتروني على جميع القطارات "ذات التهوية والثالثة المكيفة" على جميع الخطوط، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

حجز تذاكر القطار أونلاين 

وعلى خطوات سهلة وبسيطة، يمكن للمواطن حجز تذاكر القطار أونلاين عبر للموقع المخصص لحجز تذاكر القطارات أون لاين.

- تتضمن خطوات حجز تذاكر القطار أونلاين تحميل تطبيق الهاتف المحمول«قطارات مصر.. حجز واستعلام» من جوجل بلاي.

- بعد تحميل التطبيق يتم تسجيل الدخول.

- وفي هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب جديد.

- وفى هذه الخطوة يختار المواطن اختيار أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية.

- فى هذه الخطوة يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة.

طريقة حجز تذاكر القطار

- بعد تسجيل الدول والدخول علي أيقونة الحجز يتم تحديد بيانات الحجز، وتشمل: «محطتي القيام والوصول، وتاريخ السفر، والدرجة، وعدد المقاعد».

- سوف تظهر أمامك بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال أسماء المسافرين والرقم القومي.

- كما تشمل الخطوات الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

- يقوم التطبيق بتحويل المستخدم إلى البنك لدفع قيمة التذكرة.

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- اختيار نوع وسيلة السداد، وبيانات السداد.

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز والتي يتم إرسالها على البريد الإلكتروني.

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