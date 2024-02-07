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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية حجز تذاكر القطارات بإجازة منتصف العام 2024

السكة الحديد
السكة الحديد

يبحث المواطنون وخاصة مستخدمي القطارات بالسفر بإجازة نصف العام، عن الخدمات التي تقدمه وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي  تُعتبر أكثر وسائل السفر استخدامًا من قبل المصريين.

وإتاحة الهيئة الكثير من الطرق للحصول على تذاكر القطارات، تسهيلًا على المسافرين ولتجنب الإزدحام والتكدس التي تشهده مكاتب الحجز خاصة خلال المناسبات.

 حجز تذاكر القطارات من خلال التطبيق التي توفره هيئة السكة الحديد للمسافرين، فيمكن الحجز من خلاله عن طريق اتباع عددًا من الخطوات والتي تتمثل في:

  1. تحميل التطبيق  لمسخدمي الأندرويد و الآيفون.
  2. إنشاء حساب على التطبيق في حال كنت مستخدم جديد له.
  3. تسجيل الدخول في حالة إذا كنت مستخدمًا بالفعل.
  4. الضغط على «متجر التذاكر».
  5. تحديد محطة القيام والوصول.
  6. تحديد تاريخ السفر والعودة.
  7. الضغط على خانة «بحث».

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ويُمكن للمواطنين الراغبين في استخدام قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجز تذاكر القطارات من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة عبر هذا الرابط، واتباع تلك الخطوات:

  1. تحديد محطة القيام والوصول.
  2. تحديد تاريخ المغادرة.
  3. الضغط على كلمة «بحث».

كيفية حجز تذاكر القطارات اونلاين

- الحجز الإلكتروني (أونلاين) من خلال موقع «سكك حديد مصر».

- التطبيق الرسمي لـ سكك حديد مصر لكل من «الآندرويد والآيفون».

- المكاتب المُتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية.

- منظومة الدفع الفوري من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فوري – خالص).

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه يُمكن حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ14 يومًا، كما يُتاح الدفع بالكروت الذكية.
 

 

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