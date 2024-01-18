وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد يربط بئر العبد والعريش وطابا

بتكلفة 28 مليار جنيه..

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الدولة المصرية تعمل بخطة لتلبية احتياجات 105 ملايين مواطن يريدون الحصول على كل الخدمات وفرص العمل، وذلك منذ عام 2014.

وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، “نكمل خطتنا في الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية”، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ممر لوجستي عبر بناء خط سكك حديدية سيتكلف 28 مليار جنيه للربط بين منطقة بئر العبد إلى العريش وطابا على الخليج العقبة.

وتابع وزير النقل والمواصلات، "نقوم بعمل ميناء جديد قريبا في منطقة طابا، وهذا الميناء سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات ثم سنقوم بعمل ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت عبر إعطاء التراخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت وذلك بناء على توجيه الرئيس السيسي".

وأوضح "يمكن لليخت الدخول في أي جزيرة في البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة وخليج السويس بالإضافة إلى ممارسة الغطس والعوم ومختلف الأنشطة، ويتم دفع الرسوم في مكان واحد ويتم الحصول على التصديق من مكان واحد أيضا".