مصرع سيدة دهسا أسفل قطار بمحطة سكة حديد في الدقهلية

لقيت سيدة منذ قليل مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى .



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة طلخا بمصرع سيدة دهسا أسفل عجلات القطار اثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة طلخا أمام مصنع عقل.



انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع ناديه سعد الحسينى ٣٨ عاما ومقيمه ميت عنتر التابعة للمركز.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .