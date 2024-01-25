عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سكة حديد أبوتشت الخدمة.. صور

برج إشارات
برج إشارات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات أبو تشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبو تشت وبرج إشارات أبو شوشو في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة “تاليس” الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 10 كم و2 مزلقان.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و59 مزلقانا، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 15 برج إشارات رئيسيا، و1 برج ثانوى بالخدمة، وهي “جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبو شوشة - المطيعة - أبو تشت”، بطول 148 كم من إجمالى 180 كم، ودخول 47 مزلقانا من إجمالى 59 مزلقانا.

ولفت إلى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم  في 42 سيمافورا ضوئيا، و26 موتور تحويلة، و50 دائرة تراك كهربى.

وقال إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان. 

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

IMG-20240125-WA0009
IMG-20240125-WA0009
IMG-20240125-WA0008
IMG-20240125-WA0008
IMG-20240125-WA0010
IMG-20240125-WA0010
IMG-20240125-WA0003
IMG-20240125-WA0003
IMG-20240125-WA0007
IMG-20240125-WA0007
IMG-20240125-WA0002
IMG-20240125-WA0002
IMG-20240125-WA0004
IMG-20240125-WA0004
IMG-20240125-WA0006
IMG-20240125-WA0006
IMG-20240125-WA0005
IMG-20240125-WA0005
IMG-20240125-WA0000
IMG-20240125-WA0000
IMG-20240125-WA0001
IMG-20240125-WA0001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

ترشيحاتنا

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

الجيش الأوكراني: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ قبالة ساحل شبه جزيرة القرم

خريطة مرورية لسهولة حركتك علي الطريق

بعد إسقاط الطائرة العسكرية.. روسيا تكشف مصير صفقات تبادل الأسرى مع أوكرانيا

مشوهة بخط عريض من العين.. طبيب تجميل وجه ريهام سعيد يواجه الحبس والغرامة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 يناير 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ