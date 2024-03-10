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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر .. تعرف على مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024

صدى البلد

يستخدم قطاع عريض من المواطنين  القطارات، حيث تقل آلاف المواطنين عبر رحلات مختلفة لوجهات متعددة على مستوى محافظات الجمهورية. 

 

وتزامنا مع شهر رمضان 2024م، سيتم تغيير مواعيد القطارات في شهر رمضان حيث ستبدأ من اليوم وحتى لنهاية الشهر الكريم.

 

 

وأوضحت الهيئة القومية للسكة الحديد، عبر بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مواعيد القطارات الجديدة في شهر رمضان سيبدأ تطبيقها من اليوم الإثنين. 

 

ويستعرض صدى البلد، مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024م 

 

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024م 

 

- تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء بدلاً من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء

 

 

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- تعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء

 

- تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء بدلاً من الساعة 6:50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء

 

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً بدلاًً من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساء

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مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان

 

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء بدلا من الساعة 3:35 مساء ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء طبقاً للجدول المرفق . 

 

بالإضافة إلى تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة )

 

كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع

 

على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم . 

 

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024 

 

1.قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة:

 

-يقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءً بدلًا من الساعة 5:10 مساءً

 

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءً

 

2.قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية:

 

-يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:00مساءً

 

 

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