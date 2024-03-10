مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان

تشهد مواعيد مترو الأنفاق 2024 تغييرا بعد ساعات قليل بداية من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، حيث تعدل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى تسهيلا لوصول الخدمة لركاب مترو الأنفاق.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان.

مواعيد مترو الأنفاق فى شهر رمضان

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل .