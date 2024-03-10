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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة غدا الاثنين (أول ايام شهر رمضان) بمعدل درجتين على القاهرة الكبرى، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية.

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الظواهر الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية ثم تعود يوم الخميس للانخفاض.


أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، قالت هيئة الأرصاد إنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الادارية 25 13
6 اكتوبر 25 13
بنهــــا 24 14 
دمنهور 24 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 14 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 13
العريش 21 10
رفح 21 09
رأس سدر 25 12
نخل 23 08 
كاترين 21 06
الطور 25 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 27 17
الاسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 20 13
السلوم 21 13
سيوة 23 12
رأس غارب 26 16
الغردقة 26 16
سفاجا 27 17
مرسى علم 27 17
شلاتين 26 19
حلايب 28 20
أبو رماد 29 18 
رأس حدربة 29 18
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 27 10
أسيوط 28 12
سوهاج 31 13
قنا 32 14 
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
الوادى الجديد 32 14
أبوسمبل 32 15

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية رمضان طقس

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