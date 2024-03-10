انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع "أول أيام رمضان"، حيث إنه متوقع ارتفاع مؤقت لكنه كبير خارج المعدلات بداية من منتصف الأسبوع القادم ( الاثنين ، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس) تتخطى في ذروتها قيم 38 درجة في الصعيد ، وهذا لم يحدث من قبل فى مصر خاصة أمنا فى فصل الشتاء.

آخر أيام أمشير

وقال "فهيم" خلال تصريحات له، :"نحن في آخر أيام شهر أمشير ( 30 أمشير 1740 ) ، ومع بداية ارتفاع تدريجي في الحرارة خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع وترنحها ما بين شتاء يريد أن يمر ، وما بين صيف في عجلة من أمره" .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالاً مائلة للحرارة فى الوسط حارة جنوباً ، وما زالت باردة ليلاً في كافة الانحاء ، مع بعض هبات الرياح المتقطعة التي تسبب قلق لمزارع الغلة وتعطله عن اداء ريات "هامة جداً" للقمح .



أهم مظاهر الطقس

وكشف عن أهم مظاهر الطقس خلال تلك الفترة، حيث أن هناك فرق حرارة كبيرة بين الليل والنهار ، مع تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً" محملة بالرمال والاتربة احياناً ، كما يحدث زيادة في نشاط الرياح في توقيتات متفرقة ، مع زيادة كبيرة الشبورة المائية وفي الرطوبة النسبية .

وأوضح أن كل المحاصيل في مراحل حرجة جداً.. القمح، الفول، البطاطس، خضر الصوب والانفاق، كل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون.

أغلب محافظات الجمهورية

وخلال أول أسبوع فى شهر رمضان، تتأثر أغلب محافظات الجمهورية بظاهرة جوية تؤثر على الرؤية على الطرق خاصة فى الصباح الباكر وهى الشبورة، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد لتؤثر بذلك على أغلب محافظات الجمهورية ما يقرب من 20 محافظة تتأثر بالشبورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة تظهر حتى الجمعة المقبل وهو أول أسبوع فى رمضان ولكنها لن تكون مؤثرة بالدرجة الكبيرة وتظهر من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا.

ويشهد اليوم الأحد، طقسا دافئا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

شبورة مائية

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أيضا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.



