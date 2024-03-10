عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام رمضان

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  إنه غدا، الاثنين، ومع بداية شهر رمضان، تبدأ قيم درجات الحرارة في الارتفاع بسبب مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، والتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ، أن درجة الحرارة غدا سترتفع بمعدل درجتين على القاهرة الكبرى، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية.

 

تحذيرات عاجلة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك فرق فى درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث سيكون الطقس دافئا فى فترة النهار وباردا فى الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومى الاثنين والثلاثاء، لتصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية ثم تعود يوم الخميس للانخفاض.

وحذرت الدكتورة منار غانم من ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد، لتصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية مع نسب رطوبة منخفضة.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية شهر رمضان طبقات الجو العليا مرتفع جوي الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

ترشيحاتنا

أقل جرام بـ 2150.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم| اعرف عيار 21 بكام

إعلام أمريكي: عملية إنشاء رصيف بحري أمام غزة تواجه تحديات لوجستية هائلة

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم

وزير النقل: تصدير حاويات من الأردن عبر مصر إلى 8 دول أوربية وإفريقية

في بث مباشر.. الإفتاء: إعلان هلال رمضان 2024 اليوم بعد صلاة المغرب

الرعاية الصحية: 3 مليارات جنيه تكلفة منظومة التأمين الشامل بمحافظة السويس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وضيق|فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها بباريس يثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

أفضل 5 سكوتر للنساء في 2024: عيشي التجربة

حقيقة انتحـ ـار نجم البرازيل| لماذا سُجن داني ألفيش.. وكيف نجا من الموت؟

شاهد.. دراجات كهربائية مشتعلة بالنيران داخل شاحنة.. ما السبب؟

فيديو

لماذا «أمالثيا»؟ .. سر تسمية ممر الخير والعطاء لإغاثة غزة |فيديوجراف

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ