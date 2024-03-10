الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس أول أيام رمضان

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لأول ايام شهر رمضان المبارك، متوقعة أن تتأثر البلاد غدًا الاثنين بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة عبر القناة الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن المرتفع يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بشكل تدريجي، سيبدأ الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

وأكملت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء ستكون بين مائلة للحرارة وحارة خلال فترة النهار، فيما تكون مائلة للبرودة في فترات الليل، مؤكدة أن هذا الارتفاع يشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الحالة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، حيث سيتم تسجيل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأكّملت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تكون منخفضة بشكل كبير، وبالتالي لن يتم الشعور بالارتفاع الكبير في قيم درجات الحرارة.