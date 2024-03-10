عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس أول أيام رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لأول ايام شهر رمضان المبارك، متوقعة أن تتأثر البلاد غدًا الاثنين بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة عبر القناة الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن المرتفع يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بشكل تدريجي، سيبدأ الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

وأكملت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء ستكون بين مائلة للحرارة وحارة خلال فترة النهار، فيما تكون مائلة للبرودة في فترات الليل، مؤكدة أن هذا الارتفاع يشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الحالة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، حيث سيتم تسجيل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأكّملت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تكون منخفضة بشكل كبير، وبالتالي لن يتم الشعور بالارتفاع الكبير في قيم درجات الحرارة.

الأرصاد إرتفاع فى درجات الحرارة الارتفاع في درجات الحرارة الأرصاد الجوية أول أيام شهر رمضان المبارك أول أيام شهر رمضان أول أيام رمضان أيام شهر رمضان درجات الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة طقس أول أيام رمضان طبقات الجو العليا طبقات الجو سطوع أشعة الشمس زيادة فترات سطوع أشعة الشمس كتل هوائية صحراوية قيم درجات الحرارة كتل هوائية مائلة للبرودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14

ترشيحاتنا

هاجمها هاكرز .. شركة برماجيات شهيرة تؤكد سرقة أسرار مهمة.. ما القصة؟

صراع الصدارة.. محمد صلاح علي مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بايدن: نتنياهو أخطأ يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها واجتياح رفح خط أحمر

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا في الأحلام.. طيار يساعد بولادة طفل أثناء رحلته| إيه الحكاية؟

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ