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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الاثنين/ طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الادارية 25 13
6 اكتوبر 25 13
بنهــــا 24 14 
دمنهور 24 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 14 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 13
العريش 21 10
رفح 21 09
رأس سدر 25 12
نخل 23 08 
كاترين 21 06
الطور 25 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 27 17
الاسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 20 13
السلوم 21 13
سيوة 23 12
رأس غارب 26 16
الغردقة 26 16
سفاجا 27 17
مرسى علم 27 17
شلاتين 26 19
حلايب 28 20
أبو رماد 29 18 
رأس حدربة 29 18
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 27 10
أسيوط 28 12
سوهاج 31 13
قنا 32 14 
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
الوادى الجديد 32 14
أبوسمبل 32 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 35 23
المدينة 33 17 
الرياض 35 15
المنامة 26 20
أبوظبى 29 20
الدوحة 28 20
الكويت 27 14
دمشق 18 05
بيروت 19 13
عمان 18 08
القدس 18 09
غزة 19 11
بغداد 24 11
مسقط 27 22
صنعاء 27 11
الخرطوم 42 25
طرابلس 21 14
تونس 20 11
الجزائر 15 09
الرباط 19 07
نواكشوط 32 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 00
إسطنبول 19 10
إسلام آباد 25 13
نيودلهى 30 16 
جاكرتا 31 25
بكين 16 01
كوالالمبور 35 24
طوكيو 13 06 
أثينا 19 12
روما 15 08
باريس 12 06
مدريد 13 05
برلين 14 05
لندن 11 06
مونتريال 02 03-
موسكو 01 04-
نيويورك 08 03
واشنطن 12 03
أديس أبابا 23 13

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